"Боруссия" нашла замену Санчо в "Барселоне"
Дортмундская "Боруссия" определилась с очередным вариантом замены для вингера Джейдона Санчо, который летом может уйти в "Реал", "Челси" или "Манчестер Юнайтед".
По информации Sport.es, трансферной целью "шмелей" стал фланговый нападающий "Барселоны" Ансу Фати.
Сообщается, что "сине-гранатовые" могут отпустить 17-летнего воспитанника в аренду или продать его с опцией обратного выкупа.
В текущем сезоне Фати сыграл за "Барсу" 24 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 36 миллионов евро.
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|2
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|РБ Лейпциг
|25
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|5
|Байер Леверкузен
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|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
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|Фрайбург
|25
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|Хоффенхайм
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|Кельн
|25
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|Унион Берлин
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|Айнтрахт Франкфурт
|24
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|Герта
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|Вердер Бремен
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