"Боруссия" нашла замену Санчо в "Барселоне"

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"Боруссия" нашла замену Санчо в "Барселоне"

Дортмундская "Боруссия" определилась с очередным вариантом замены для вингера Джейдона Санчо, который летом может уйти в "Реал", "Челси" или "Манчестер Юнайтед".

По информации Sport.es, трансферной целью "шмелей" стал фланговый нападающий "Барселоны" Ансу Фати.

Сообщается, что "сине-гранатовые" могут отпустить 17-летнего воспитанника в аренду или продать его с опцией обратного выкупа.

В текущем сезоне Фати сыграл за "Барсу" 24 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 36 миллионов евро.

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