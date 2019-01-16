"Боруссия" нашла замену Вайглю в Примере

Дортмундская "Боруссия" нашла замену своему полузащитнику Юлиану Вайглю, который может перейти в ПСЖ.

Как сообщает Le 10 Sport, "шмели" в случае ухода немецкого хавбека готовы подписать Станислава Лоботку из "Сельты".

Представители лидера Бундеслиги уже контактировали с окружением 24-летнего словака, который также входит в сферу интересов "Наполи", "Уотфорда", "Эвертона" и ПСЖ.

В текущем сезоне Лоботка сыграл за "Сельту" 14 матчей и сделал 1 ассист. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

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