"Боруссия" назвала окончательную цену на Дембеле

Теги боруссия дортмундусман дембелебарселона

"Боруссия" назвала окончательную цену на ДембелеДортмундская "Боруссия" назвала окончательную цену на своего вингера Усмана Дембеле для каталонской "Барселоны".

Как информирует The Sun, "шмели" готовы будут расстаться со своим ключевым игроком за 140 миллионов евро. При этом клуб не намерен снижать цену на футболиста, которого первоначально в "Боруссии" оценили в 150 миллионов.

Напомним, сегодня "Барселона" поведет очередной раунд переговоров по Коутиньо и Дембеле. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 1 3
2 Бавария Мюнхен 1 3
3 Герта 1 3
4 Шальке 1 3
5 Ганновер 96 1 3
6 Боруссия Менхенгладбах 1 3
7 Гамбург 1 3
8 Хоффенхайм 1 3
9 Айнтрахт Франкфурт 1 1
10 Фрайбург 1 1
11 Аугсбург 1 0
12 Кельн 1 0
13 Майнц 05 1 0
14 Вердер Бремен 1 0
15 Байер Леверкузен 1 0
16 РБ Лейпциг 1 0
17 Штутгарт 1 0
18 Вольфсбург 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов