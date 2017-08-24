"Боруссия" назвала окончательную цену на Дембеле

Дортмундская "Боруссия" назвала окончательную цену на своего вингера Усмана Дембеле для каталонской "Барселоны".

Как информирует The Sun, "шмели" готовы будут расстаться со своим ключевым игроком за 140 миллионов евро. При этом клуб не намерен снижать цену на футболиста, которого первоначально в "Боруссии" оценили в 150 миллионов.

Напомним, сегодня "Барселона" поведет очередной раунд переговоров по Коутиньо и Дембеле. | soccernews.ru