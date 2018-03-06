"Боруссия" назвала условие продажи Ройса в "Милан"

Дортмундская "Боруссия" назвала условие продажи своего вингера Марко Ройса в итальянский "Милан", информирует Rai Sport.

Так, по сведениям источника, "шершни" будут готовы отпустить своего 28-летнего игрока в стан "россонери" только в том случае, если в обратном направлении проследует полузащитник Джакомо Бонавентура.

Напомним, в "Боруссии" снизят нагрузки на Ройса. | soccernews.ru