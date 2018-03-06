"Боруссия" назвала условие продажи Ройса в "Милан"

Теги миланборуссия дортмундмарко ройсджакомо бонавентура

"Боруссия" назвала условие продажи Ройса в "Милан"Дортмундская "Боруссия" назвала условие продажи своего вингера Марко Ройса в итальянский "Милан", информирует Rai Sport.

Так, по сведениям источника, "шершни" будут готовы отпустить своего 28-летнего игрока в стан "россонери" только в том случае, если в обратном направлении проследует полузащитник Джакомо Бонавентура.

Напомним, в "Боруссии" снизят нагрузки на Ройса. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Лондонский экзамен Турина: "Ювентус" едет на "Уэмбли" забивать "Тоттенхэму"

Лондонский экзамен Турина: "Ювентус" едет на "Уэмбли" забивать "Тоттенхэму"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 25 63
2 Шальке 25 43
3 Боруссия Дортмунд 25 42
4 Айнтрахт Франкфурт 25 42
5 Байер Леверкузен 25 41
6 РБ Лейпциг 25 39
7 Хоффенхайм 25 35
8 Боруссия Менхенгладбах 25 35
9 Штутгарт 25 33
10 Аугсбург 25 32
11 Ганновер 96 25 32
12 Герта 25 31
13 Фрайбург 25 29
14 Вердер Бремен 25 27
15 Вольфсбург 25 25
16 Майнц 05 25 25
17 Гамбург 25 18
18 Кельн 25 17
Полная таблица

топ-5 тегов