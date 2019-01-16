"Боруссия" не хочет больше продавать своих игроков в "Баварию"
Руководство "Боруссии" не планирует больше продавать своих лучших футболистов в "Баварию". Об этом сообщает Bild.
"Боруссия" хочет повысить свою конкурентоспособность в Бундеслиги.
Ранее команда отпустила молодого игрока Кристиана Пулишича в "Челси", так как он отклонил предложение клуба о новом контракте. Стоит отметить, что "Бавария" интересовалась полузащитником, но "Боруссия" не согласился продавать его.
Ранее из "Боруссии" в "Баварию" перешли Марио Гетце в 2013-м году, Роберт Левандовски в 2014-м и Матс Хуммельс в 2016-м.
На данный момент, "Боруссия" с 42 баллами занимает 1 место турнирной таблицы, "Бавария" отстает на 6 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|17
|42
|2
|Бавария Мюнхен
|17
|36
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|33
|4
|РБ Лейпциг
|17
|31
|5
|Вольфсбург
|17
|28
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|27
|7
|Хоффенхайм
|17
|25
|8
|Герта
|17
|24
|9
|Байер Леверкузен
|17
|24
|10
|Вердер Бремен
|17
|22
|11
|Фрайбург
|17
|21
|12
|Майнц 05
|17
|21
|13
|Шальке
|17
|18
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|18
|15
|Аугсбург
|17
|15
|16
|Штутгарт
|17
|14
|17
|Ганновер 96
|17
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|17
|11