"Боруссия" не хочет больше продавать своих игроков в "Баварию"

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"Боруссия" не хочет больше продавать своих игроков в "Баварию"

Руководство "Боруссии" не планирует больше продавать своих лучших футболистов в "Баварию". Об этом сообщает Bild.

"Боруссия" хочет повысить свою конкурентоспособность в Бундеслиги.

Ранее команда отпустила молодого игрока Кристиана Пулишича в "Челси", так как он отклонил предложение клуба о новом контракте. Стоит отметить, что "Бавария" интересовалась полузащитником, но "Боруссия" не согласился продавать его.

Ранее из "Боруссии" в "Баварию" перешли Марио Гетце в 2013-м году, Роберт Левандовски в 2014-м и Матс Хуммельс в 2016-м.

На данный момент, "Боруссия" с 42 баллами занимает 1 место турнирной таблицы, "Бавария" отстает на 6 очков.

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