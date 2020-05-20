"Боруссия" не хуже "МЮ". Джан высказался о возможном уходе Санчо в английский топ-клуб

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"Боруссия" не хуже "МЮ". Джан высказался о возможном уходе Санчо в английский топ-клуб

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Эмре Джан выразил мнение, что его одноклубнику хавбеку Джейдону Санчо не стоит переходить в "Манчестер Юнайтед".

"Я не понимаю, чем "Боруссия" хуже "Манчестер Юнайтед". Ни в спортивном плане, ни в плане привлекательности. Я советую ему остаться в "Боруссии" и продолжить играть с нами", - приводит слова Джана Sport Bild.

Ранее сообщалось, что "Боруссия" оценивает Санчо в 130 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Санчо провел за "Боруссию" 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 19 результативных передач.

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