"Боруссия" не имеет права выкупа Батшуайи

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"Боруссия" не имеет права выкупа Батшуайи

Дортмундская "Боруссия" не имеет права выкупа форварда Миши Батшуайи, права на которого принадлежат "Челси".

"Мы изо всех сил старались включить в сделку опцию выкупа. Но "Челси" ответил отказом. Если Роман Абрамович говорит "нет", это значит нет" - сказал генеральный директор "шмелей" Ханс-Йоахим Ватцке.

Напомним, что 24-летний бельгиец забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в двух первых матчах за "Боруссию".

Не пропустите: "Боруссия" планирует выкупить Батшуайи. | http://soccernews.ru

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