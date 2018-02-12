"Боруссия" не имеет права выкупа Батшуайи

Дортмундская "Боруссия" не имеет права выкупа форварда Миши Батшуайи, права на которого принадлежат "Челси".

"Мы изо всех сил старались включить в сделку опцию выкупа. Но "Челси" ответил отказом. Если Роман Абрамович говорит "нет", это значит нет" - сказал генеральный директор "шмелей" Ханс-Йоахим Ватцке.

Напомним, что 24-летний бельгиец забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в двух первых матчах за "Боруссию".

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