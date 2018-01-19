"Боруссия" не интересуется Смоловым

Дортмундская "Боруссия" не заинтересована в трансфере нападающего "Краснодара" Фёдора Смолова.

Ранее немецкая пресса утверждала, что "шмели" рассматривают вариант с приобретением форварда "быков", однако российские СМИ, ссылаясь на собственные источники, опровергли данную информацию.

Ранее стало известно, что Смолов не нужен "Севилье", а претендуют на него только клубы АПЛ. | http://soccernews.ru