"Боруссия" не намерена продавать Санчо

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"Боруссия" не намерена продавать Санчо

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что клуб не собирается летом расставаться с вингером Джейдоном Санчо.

"Меня не волнуют слухи. Всем известно, что в следующем сезоне Джейдон будет выступать за нас. Это факт. У нас нет ценника для него. Все в Европе знают, что никто не контактировал с нами", - цитирует Ватцке Goal.com.

Ранее сообщалось об интересе к 18-летнему англичанину со стороны "Манчестер Юнайтед", "Реала" и ПСЖ.

В текущем сезоне Санчо сыграл за "Боруссию" 36 матчей, забил 9 голов и сделал 18 ассистов.

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