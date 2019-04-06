"Боруссия" не намерена продавать Санчо
Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что клуб не собирается летом расставаться с вингером Джейдоном Санчо.
"Меня не волнуют слухи. Всем известно, что в следующем сезоне Джейдон будет выступать за нас. Это факт. У нас нет ценника для него. Все в Европе знают, что никто не контактировал с нами", - цитирует Ватцке Goal.com.
Ранее сообщалось об интересе к 18-летнему англичанину со стороны "Манчестер Юнайтед", "Реала" и ПСЖ.
В текущем сезоне Санчо сыграл за "Боруссию" 36 матчей, забил 9 голов и сделал 18 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|27
|63
|2
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|3
|РБ Лейпциг
|27
|52
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|49
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|47
|6
|Вердер Бремен
|27
|42
|7
|Байер Леверкузен
|27
|42
|8
|Вольфсбург
|27
|42
|9
|Хоффенхайм
|27
|41
|10
|Герта
|27
|35
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|34
|12
|Майнц 05
|28
|33
|13
|Фрайбург
|28
|32
|14
|Шальке
|27
|26
|15
|Аугсбург
|27
|25
|16
|Штутгарт
|27
|20
|17
|ФК Нюрнберг
|27
|16
|18
|Ганновер 96
|27
|14