"Боруссия" не непобедима: Нойер ярко высказался о главном сопернике "Баварии"

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер рассказал, что думает о результатах "Боруссии" в первой половине сезона.

Напомним, "Бавария" отстает на 6 баллов ль "Боруссии" в турнирной таблице Бундеслиги.

"Боруссия" не непобедима. Мы подметили их слабости в первой части сезона. Да, они теряют немного очков, однако часто были близки к этому", - сказал голкипер.

Нойер провел в текущем сезоне 18 матчей - 6 из которых на 0.

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