"Боруссия" не непобедима: Нойер ярко высказался о главном сопернике "Баварии"
Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер рассказал, что думает о результатах "Боруссии" в первой половине сезона.
Напомним, "Бавария" отстает на 6 баллов ль "Боруссии" в турнирной таблице Бундеслиги.
"Боруссия" не непобедима. Мы подметили их слабости в первой части сезона. Да, они теряют немного очков, однако часто были близки к этому", - сказал голкипер.
Нойер провел в текущем сезоне 18 матчей - 6 из которых на 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|18
|45
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|36
|4
|РБ Лейпциг
|18
|31
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|30
|6
|Вольфсбург
|18
|28
|7
|Герта
|18
|27
|8
|Хоффенхайм
|18
|25
|9
|Вердер Бремен
|18
|25
|10
|Байер Леверкузен
|18
|24
|11
|Майнц 05
|18
|24
|12
|Шальке
|18
|21
|13
|Фрайбург
|18
|21
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|21
|15
|Аугсбург
|18
|15
|16
|Штутгарт
|18
|14
|17
|Ганновер 96
|18
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|18
|11