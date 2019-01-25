"Боруссия" не непобедима: Нойер ярко высказался о главном сопернике "Баварии"

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"Боруссия" не непобедима: Нойер ярко высказался о главном сопернике "Баварии"

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер рассказал, что думает о результатах "Боруссии" в первой половине сезона.

Напомним, "Бавария" отстает на 6 баллов ль "Боруссии" в турнирной таблице Бундеслиги.

"Боруссия" не непобедима. Мы подметили их слабости в первой части сезона. Да, они теряют немного очков, однако часто были близки к этому", - сказал голкипер. 

Нойер провел в текущем сезоне 18 матчей - 6 из которых на 0.

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2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 18 39
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 18 36
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 18 31
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 18 30
6 Вольфсбург Вольфсбург 18 28
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8 Хоффенхайм Хоффенхайм 18 25
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 18 25
10 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 18 24
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12 Шальке Шальке 18 21
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