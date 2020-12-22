"Боруссия" не отпустила Санчо в Англию на Рождество

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо остался в Германии и не сможет провести рождественские праздники в Англии.

Клуб не отпустить англичанина на родину из-за того, что на Островах выявили новый штамм COVID-19. Теперь все, кто прибывает из Великобритании будут обязаны отбыть 14-дневный карантин. Однако "Боруссия" намерена вернуться к тренировкам 29 декабря.



"Ввиду этого мы не можем позволить Санчо уехать в Англию", приводит Kicker слова спортивного директора дортмундцев Михаэля Цорка.