"Боруссия" не отпустила Санчо в Англию на Рождество

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"Боруссия" не отпустила Санчо в Англию на РождествоПолузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо остался в Германии и не сможет провести рождественские праздники в Англии. 

Клуб не отпустить англичанина на родину из-за того, что на Островах выявили новый штамм COVID-19. Теперь все, кто прибывает из Великобритании будут обязаны отбыть 14-дневный карантин. Однако "Боруссия" намерена вернуться к тренировкам 29 декабря. 

"Ввиду этого мы не можем позволить Санчо уехать в Англию", приводит Kicker слова спортивного директора дортмундцев Михаэля Цорка.

Напомним, что Евросоюз, за исключением Испании, прекратили авиасообщение с Великобританией по причине появления нового штамма коронавируса.

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