"Боруссия" не собирается снижать стоимость Санчо
Дортмундская "Боруссия" не намерена идти на уступки по возможной продаже вингера Джейдона Санчо.
По сведениям The Telegraph, "шмели" будут требовать от потенциальных покупателей не менее 130 миллионов евро.
Напомним, что в гонке за 20-летним англичанином лидирует "Манчестер Юнайтед", однако "красные дьяволы" не готовы платить такую сумму.
В этом сезоне на счету Санчо 20 голов и 19 ассистов в 40 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|63
|3
|РБ Лейпциг
|30
|59
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Вольфсбург
|30
|45
|7
|Хоффенхайм
|30
|43
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|30
|38
|10
|Шальке
|30
|38
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|35
|12
|Кельн
|30
|35
|13
|Аугсбург
|30
|32
|14
|Унион Берлин
|30
|32
|15
|Майнц 05
|30
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|28
|17
|Вердер Бремен
|30
|25
|18
|Падерборн
|30
|20