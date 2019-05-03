"Боруссия" не собирается увольнять Фавра

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"Боруссия" не собирается увольнять Фавра

Наставник дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр продолжит тренировать команду в следующем сезоне, сообщает Bild.

По сведениям издания, швейцарский специалист сохранит работу независимо от итогов текущей кампании.

Контракт между 61-летним тренером и клубом рассчитан до 2020 года.

"Боруссия" ведёт борьбу за чемпионство в Бундеслиге. За три тура до завершения первенства лидирующая "Бавария" опережает "шмелей" на два очка.

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