"Боруссия" не теряет надежд сохранить Холанда
Фото инстаграм Эрлинга Холанда
Руководство дортмундской "Боруссии" на этой неделе проведёт переговоры с представителями форварда Эрлинга Холанда.
По информации Bild, боссы клуба запросили встречу с агентом футболиста Мино Райолой и его отцом Альфом-Инге Холандом.
Планируется обсуждение будущего 21-летнего норвежца. "Боруссия" хочет сохранить нападающего, в связи с чем готова платить ему более 20 миллионов евро в год.
В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 17 матчей, забил 19 голов и сделал 6 ассистов.
Не пропустите: Холанд ответил на просьбу болельщика сменить причёску. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Зенит" назвал "Ювентусу" стоимость Азмуна
-
Экс-защитник сборной Турции погиб в автомобильной аварии
-
"Локомотив" убрал Смолова из заявки. Он близок к возвращению в "Динамо"
-
УЕФА включил двух россиян и украинца в список молодых игроков, способных "выстрелить" в 2022 году
-
Футболист "Локомотива" получил более 20 предложений от других клубов
Лента новостей
-
Столе Димитриевски высказался об интересе "Барселоны"
-
"Аякс" интересуется украинским вратарем
-
"Ньюкасл" не предлагал "Зениту" 6 миллионов евро за Азмуна
-
Дортмундская "Боруссия" подписала итальянского таланта
-
Пике: "Мы можем причинить "Реалу" боль"
-
"Тоттенхэм" отклонил первое предложение "Аякса" по Бергвейну
-
"Кадис" уволил главного тренера
-
"Боруссия" не теряет надежд сохранить Холанда
-
"Зенит" назвал "Ювентусу" стоимость Азмуна
-
Экс-защитник сборной Турции погиб в автомобильной аварии
-
"Локомотив" убрал Смолова из заявки. Он близок к возвращению в "Динамо"
-
Коман продлит контракт с "Баварией": названы условия
-
1
Защитник "Спартака" Ещенко выложил фото в стрингах
-
Голландский клуб договорился об аренде хавбека "Краснодара" Намли
-
УЕФА включил двух россиян и украинца в список молодых игроков, способных "выстрелить" в 2022 году
-
В "Зените" прокомментировали будущее Дзюбы после прихода Сергеева
-
"Дженоа" может усилиться победителем Евро-2016
-
Футболист "Локомотива" получил более 20 предложений от других клубов
-
"Сампдория" объявила о переходе защитника "Милана"
-
Официально: Маммана вернулся в "Ривер Плейт"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20