"Боруссия" не теряет надежд сохранить Холанда

Фото инстаграм Эрлинга Холанда

Руководство дортмундской "Боруссии" на этой неделе проведёт переговоры с представителями форварда Эрлинга Холанда.

По информации Bild, боссы клуба запросили встречу с агентом футболиста Мино Райолой и его отцом Альфом-Инге Холандом.

Планируется обсуждение будущего 21-летнего норвежца. "Боруссия" хочет сохранить нападающего, в связи с чем готова платить ему более 20 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 17 матчей, забил 19 голов и сделал 6 ассистов.

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