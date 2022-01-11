"Боруссия" не теряет надежд сохранить Холанда

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"Боруссия" не теряет надежд сохранить Холанда

Фото инстаграм Эрлинга Холанда

Руководство дортмундской "Боруссии" на этой неделе проведёт переговоры с представителями форварда Эрлинга Холанда.

По информации Bild, боссы клуба запросили встречу с агентом футболиста Мино Райолой и его отцом Альфом-Инге Холандом.

Планируется обсуждение будущего 21-летнего норвежца. "Боруссия" хочет сохранить нападающего, в связи с чем готова платить ему более 20 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 17 матчей, забил 19 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: Холанд ответил на просьбу болельщика сменить причёску. | http://soccernews.ru
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