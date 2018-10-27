"Боруссия" неожиданно потеряла очки, "Бавария" сократила отставание от "шмелей" и другие результаты 9-го тура Бундеслиги

Представляем результаты 9-го тура Бундеслиги. Отметим, что "Боруссия" потеряла очки в матче с "Гертой", чем сразу воспользовалась "Бавария". Теперь мюнхенский клуб отстает всего на два очка.

"Майнц" - "Бавария" 1:2

Голы: Горетцка, 39 - 0:1, Боэтиюс, 48 - 1:1, Алькантара, 62 - 1:2

"Майнц": Мюллер, Белль, Аарон Мартин, Бросински, Ньяхате, Латца (Максим, 84), Кунде (Уджа, 68), Озтуналы, Гбамен, Боэтиюс, Матета (Квайсон, 69).

"Бавария": Нойер, Зюле, Алаба, Киммих, Боатенг, Горетцка (Саншеш, 55), Мартинес, Алькантара, Гнабри (Рибери, 57), Левандовски, Мюллер (Рафинья, 84).

Предупреждения: Аарон Мартин (43), Озтуналы (61).



"Боруссия" Д - "Герта" 2:2

Голы: Санчо, 27 - 1:0, Калу, 41 - 1:1, Санчо, 61 - 2:1, Калу (пен), 90 - 2:2

"Боруссия" Д: Бюрки, Загаду, Диалло, Хакими, Геррейру (Бруун Ларсен, 80), Витцель, Дауд, Гетце, Санчо (Пулишич, 72), Ройс, Пишчек.

"Герта": Ярстейн, Миттельштедт, Штарк, Рекик, Лазаро, Калу, Шелбред (Дарида, 46), Майер, Лустенбергер, Дуда (Дилросун, 72), Ибишевич (Зельке, 57).

Предупреждения: Хакими (9), Ибишевич (23), Лазаро (47), Лустенбергер (56).



"Ганновер" - "Аугсбург" 1:2

Голы: Хедира, 8 - 0:1, Финнбогасон (пен), 63 - 0:2, Бебу, 72 - 1:2

"Ганновер": Эссер, Виммер, Антон, Альборноз, Элез (Вайдандт, 65), Уолас, Швеглер (Муслия, 46), Харагути, Бебу, Вуд, Фюллькруг.

"Аугсбург": Люте, Хинтереггер, Гауэлеу, Макс, Шмид, Байер, Хедира, Ку Чжа Чхоль (Йенсен, 68), Хан, Рихтер (Грегорич, 46), Финнбогасон (Данзо, 75).

Предупреждения: Рихтер (21), Харагути (62), Муслия (74), Байер (76), Данзо (81).



"Фортуна" - "Вольфсбург" 0:3

Голы: Вегорст (пен), 41 - 0:1, Брекало, 73 - 0:2, Гинчек, 80 - 0:3

"Фортуна": Рензинг, Гиссельманн, Айхан, Бормут, Циммер, Моралес (Баркок, 78), Бодзек (Дукш, 66), Лукебакио (Усами, 78), Циммерманн, Раман, Хеннингс.

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Тиссеран, Руссийон, Герхардт, Брекало, Арнольд, Штеффен, Виллиам, Гинчек, Вегорст.

Предупреждения: Виллиам (6), Моралес (8), Арнольд (14), Хеннингс (40), Гиссельманн (54), Вегорст (58), Брукс (61), Гинчек (62), Штеффен (69).

Читайте также: Футбол XXI века: "Барселона" (2007-2010). | http://soccernews.ru