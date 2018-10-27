"Боруссия" неожиданно потеряла очки, "Бавария" сократила отставание от "шмелей" и другие результаты 9-го тура Бундеслиги
Представляем результаты 9-го тура Бундеслиги. Отметим, что "Боруссия" потеряла очки в матче с "Гертой", чем сразу воспользовалась "Бавария". Теперь мюнхенский клуб отстает всего на два очка.
"Майнц" - "Бавария" 1:2
Голы: Горетцка, 39 - 0:1, Боэтиюс, 48 - 1:1, Алькантара, 62 - 1:2
"Майнц": Мюллер, Белль, Аарон Мартин, Бросински, Ньяхате, Латца (Максим, 84), Кунде (Уджа, 68), Озтуналы, Гбамен, Боэтиюс, Матета (Квайсон, 69).
"Бавария": Нойер, Зюле, Алаба, Киммих, Боатенг, Горетцка (Саншеш, 55), Мартинес, Алькантара, Гнабри (Рибери, 57), Левандовски, Мюллер (Рафинья, 84).
Предупреждения: Аарон Мартин (43), Озтуналы (61).
"Боруссия" Д - "Герта" 2:2
Голы: Санчо, 27 - 1:0, Калу, 41 - 1:1, Санчо, 61 - 2:1, Калу (пен), 90 - 2:2
"Боруссия" Д: Бюрки, Загаду, Диалло, Хакими, Геррейру (Бруун Ларсен, 80), Витцель, Дауд, Гетце, Санчо (Пулишич, 72), Ройс, Пишчек.
"Герта": Ярстейн, Миттельштедт, Штарк, Рекик, Лазаро, Калу, Шелбред (Дарида, 46), Майер, Лустенбергер, Дуда (Дилросун, 72), Ибишевич (Зельке, 57).
Предупреждения: Хакими (9), Ибишевич (23), Лазаро (47), Лустенбергер (56).
"Ганновер" - "Аугсбург" 1:2
Голы: Хедира, 8 - 0:1, Финнбогасон (пен), 63 - 0:2, Бебу, 72 - 1:2
"Ганновер": Эссер, Виммер, Антон, Альборноз, Элез (Вайдандт, 65), Уолас, Швеглер (Муслия, 46), Харагути, Бебу, Вуд, Фюллькруг.
"Аугсбург": Люте, Хинтереггер, Гауэлеу, Макс, Шмид, Байер, Хедира, Ку Чжа Чхоль (Йенсен, 68), Хан, Рихтер (Грегорич, 46), Финнбогасон (Данзо, 75).
Предупреждения: Рихтер (21), Харагути (62), Муслия (74), Байер (76), Данзо (81).
"Фортуна" - "Вольфсбург" 0:3
Голы: Вегорст (пен), 41 - 0:1, Брекало, 73 - 0:2, Гинчек, 80 - 0:3
"Фортуна": Рензинг, Гиссельманн, Айхан, Бормут, Циммер, Моралес (Баркок, 78), Бодзек (Дукш, 66), Лукебакио (Усами, 78), Циммерманн, Раман, Хеннингс.
"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Тиссеран, Руссийон, Герхардт, Брекало, Арнольд, Штеффен, Виллиам, Гинчек, Вегорст.
Предупреждения: Виллиам (6), Моралес (8), Арнольд (14), Хеннингс (40), Гиссельманн (54), Вегорст (58), Брукс (61), Гинчек (62), Штеффен (69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|19
|48
|2
|Бавария Мюнхен
|19
|42
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|39
|4
|РБ Лейпциг
|19
|34
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер Леверкузен
|19
|27
|10
|Майнц 05
|19
|27
|11
|Вердер Бремен
|19
|26
|12
|Шальке
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|19
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|19
|14
|17
|Ганновер 96
|19
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|19
|11