"Боруссия" неожиданно потеряла очки, "Бавария" сократила отставание от "шмелей" и другие результаты 9-го тура Бундеслиги

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"Боруссия" неожиданно потеряла очки, "Бавария" сократила отставание от "шмелей" и другие результаты 9-го тура Бундеслиги

Представляем результаты 9-го тура Бундеслиги. Отметим, что "Боруссия" потеряла очки в матче с "Гертой", чем сразу воспользовалась "Бавария". Теперь мюнхенский клуб отстает всего на два очка.

"Майнц" - "Бавария" 1:2

Голы: Горетцка, 39 - 0:1, Боэтиюс, 48 - 1:1, Алькантара, 62 - 1:2

"Майнц": Мюллер, Белль, Аарон Мартин, Бросински, Ньяхате, Латца (Максим, 84), Кунде (Уджа, 68), Озтуналы, Гбамен, Боэтиюс, Матета (Квайсон, 69).

"Бавария": Нойер, Зюле, Алаба, Киммих, Боатенг, Горетцка (Саншеш, 55), Мартинес, Алькантара, Гнабри (Рибери, 57), Левандовски, Мюллер (Рафинья, 84).

Предупреждения: Аарон Мартин (43), Озтуналы (61).


"Боруссия" Д - "Герта" 2:2

Голы: Санчо, 27 - 1:0, Калу, 41 - 1:1, Санчо, 61 - 2:1, Калу (пен), 90 - 2:2

"Боруссия" Д: Бюрки, Загаду, Диалло, Хакими, Геррейру (Бруун Ларсен, 80), Витцель, Дауд, Гетце, Санчо (Пулишич, 72), Ройс, Пишчек.

"Герта": Ярстейн, Миттельштедт, Штарк, Рекик, Лазаро, Калу, Шелбред (Дарида, 46), Майер, Лустенбергер, Дуда (Дилросун, 72), Ибишевич (Зельке, 57).

Предупреждения: Хакими (9), Ибишевич (23), Лазаро (47), Лустенбергер (56).


"Ганновер" - "Аугсбург" 1:2

Голы: Хедира, 8 - 0:1, Финнбогасон (пен), 63 - 0:2, Бебу, 72 - 1:2

"Ганновер": Эссер, Виммер, Антон, Альборноз, Элез (Вайдандт, 65), Уолас, Швеглер (Муслия, 46), Харагути, Бебу, Вуд, Фюллькруг.

"Аугсбург": Люте, Хинтереггер, Гауэлеу, Макс, Шмид, Байер, Хедира, Ку Чжа Чхоль (Йенсен, 68), Хан, Рихтер (Грегорич, 46), Финнбогасон (Данзо, 75).

Предупреждения: Рихтер (21), Харагути (62), Муслия (74), Байер (76), Данзо (81).


"Фортуна" - "Вольфсбург" 0:3

Голы: Вегорст (пен), 41 - 0:1, Брекало, 73 - 0:2, Гинчек, 80 - 0:3

"Фортуна": Рензинг, Гиссельманн, Айхан, Бормут, Циммер, Моралес (Баркок, 78), Бодзек (Дукш, 66), Лукебакио (Усами, 78), Циммерманн, Раман, Хеннингс.

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Тиссеран, Руссийон, Герхардт, Брекало, Арнольд, Штеффен, Виллиам, Гинчек, Вегорст.

Предупреждения: Виллиам (6), Моралес (8), Арнольд (14), Хеннингс (40), Гиссельманн (54), Вегорст (58), Брукс (61), Гинчек (62), Штеффен (69).   

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 19 48
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 19 42
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 19 39
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 19 34
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 19 31
6 Хоффенхайм Хоффенхайм 19 28
7 Герта Герта 19 28
8 Вольфсбург Вольфсбург 19 28
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 19 27
10 Майнц 05 Майнц 05 19 27
11 Вердер Бремен Вердер Бремен 19 26
12 Шальке Шальке 19 22
13 Фрайбург Фрайбург 19 21
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 19 21
15 Аугсбург Аугсбург 19 15
16 Штутгарт Штутгарт 19 14
17 Ганновер 96 Ганновер 96 19 11
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 19 11
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