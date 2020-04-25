"Боруссия" обошла "Баварию" и "МЮ" в борьбе за 14-летнего защитника

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"Боруссия" обошла "Баварию" и "МЮ" в борьбе за 14-летнего защитника

Защитник юношеской команды "Фортуны" Джулиан Паули продолжит карьеру в дортмундской "Боруссии".

Как сообщает Bild, 14-летний футболист присоединиться к "Боруссии" U-17.

Отметим, что в борьбу за игрока "Боруссия" обошла "Баварию", "Манчестер Юнайтед" и "Шальке".

После 25 туров "Боруссия" идет в Бундеслиге на втором месте, отставая от "Баварии" на 4 очка.

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