"Боруссия" объявила о переходе Батшуайи

Бельгийский нападающий "Челси" Миши Батшуайи стал игроком дортмундской "Боруссии", сообщает официальный твиттер клуба.

Немецкий клуб арендовал футболиста на полгода без права последующего выкупа.

24-летний Батшуайи выступал за "Челси" с 2016 года, провел за клуб 53 матча и забил 19 голов. Ранее играл за "Марсель" и "Стандард". За сборную Бельгии сыграл 11 матчей и забил 5 голов. Чемпион Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

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