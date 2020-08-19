"Боруссия" объявила о переходе бразильца из "Реала"

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"Боруссия" объявила о переходе бразильца из "Реала"

Бразильский полузащитник мадридского "Реала" Рейньера Хесуса Карвалью перешел в дортмундскую "Боруссию", сообщает официальный сайт клуба.

Немецкий клуб арендовал футболиста на два года без права последующего выкупа.

"Реал" купил 18-летнего Рейньера в зимнее трансферное окно у "Фламенго" за 30 миллионов евро. После перехода бразилец провел три матча за вторую команду королевского клуба, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Сыграл 10 матчей за юношескую сборную Бразилии U17 и забил пять голов.

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