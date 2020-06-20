"Боруссия" обыграла "РБ Лейпциг" и гарантировала себе второе место, "Бавария" одержала очередную победу и другие результаты 33-го тура Бундеслиги

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"Боруссия" обыграла "РБ Лейпциг" и гарантировала себе второе место, "Бавария" одержала очередную победу и другие результаты 33-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 33-го тура немецкой Бундеслиги.

"Бавария" - "Фрайбург" 3:1

Голы: Киммих, 15 - 1:0, Левандовски, 24 - 2:0, Хелер, 33 - 2:1, Левандовски, 37 - 3:1

"Бавария": Ульрайх, Павар, Люка Эрнандес, Боатенг, Киммих, Кюизанс (Зиркзее, 64), Мартинес (Ричардс, 84), Сингх (Коман, 64), Горетцка, Левандовски, Мюллер (Мусиала, 88).

"Фрайбург": Шволов, Линхарт, Гюнтер (Абраши, 87), Хайнц, Шмид, Хефлер, Грифо (Иттер, 75), Кайтель (Франтц, 64), Шаллаи (Квон Чхан Хун, 46), Хелер (Вальдшмидт, 64), Петерсен.


"РБ Лейпциг" - "Боруссия" Д 0:2

Голы: Холанд, 30 - 0:1, Холанд, 90 - 0:2

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Клостерманн (Адамс, 46), Мукиеле, Анхелиньо, Форсберг (Конате, 75), Кампль (Айдара, 70), Забитцер (Ольмо, 39), Хальстенберг, Вернер (Нкунку, 70), Шик.

"Боруссия" Д: Бюрки, Морей (Санчо, 78), Хуммельс, Пишчек, Геррейру (Загаду, 90), Витцель, Джан, Брандт, Рейна (Балерди, 81), Азар (Шульц, 90), Холанд.     


"Хоффенхайм" - "Унион Берлин" 4:0

Голы: Бебу, 11 - 1:0, Крамарич, 39 - 2:0, Даббур, 45 - 3:0, Баумгартнер, 68 - 4:0


"Фортуна" - "Аугсбург" 1:1

Голы: Нидерлехнер, 10 - 0:1, Хеннингс, 25 - 1:1


"Герта" - "Байер" 2:0

Голы: Матеус Кунья, 22 - 1:0, Лукебакио, 54 - 2:0


"Майнц" - "Вердер" 3:1

Голы: Квайсон, 25 - 1:0, Боэтиюс, 30 - 2:0, Осако, 58 - 2:1, Фернандеш, 85 - 3:1


"Шальке" - "Вольфсбург" 1:4

Голы: Вегорст, 16 - 0:1, Вегорст, 56 - 0:2, Мбабу, 58 - 0:3, Жоао Виктор, 69 - 0:4, Матондо, 70 - 1:4


"Кельн" - "Айнтрахт" 1:1

Голы: Кайнц (пен), 45 - 1:0, Дост, 72 - 1:1


"Падерборн" - "Боруссия" М 1:3

Голы: Херрманн, 4 - 0:1, Михель, 53 - 1:1, Штиндль (пен), 55 - 1:2, Штиндль, 73 - 1:3

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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