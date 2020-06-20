"Боруссия" обыграла "РБ Лейпциг" и гарантировала себе второе место, "Бавария" одержала очередную победу и другие результаты 33-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 33-го тура немецкой Бундеслиги.
"Бавария" - "Фрайбург" 3:1
Голы: Киммих, 15 - 1:0, Левандовски, 24 - 2:0, Хелер, 33 - 2:1, Левандовски, 37 - 3:1
"Бавария": Ульрайх, Павар, Люка Эрнандес, Боатенг, Киммих, Кюизанс (Зиркзее, 64), Мартинес (Ричардс, 84), Сингх (Коман, 64), Горетцка, Левандовски, Мюллер (Мусиала, 88).
"Фрайбург": Шволов, Линхарт, Гюнтер (Абраши, 87), Хайнц, Шмид, Хефлер, Грифо (Иттер, 75), Кайтель (Франтц, 64), Шаллаи (Квон Чхан Хун, 46), Хелер (Вальдшмидт, 64), Петерсен.
"РБ Лейпциг" - "Боруссия" Д 0:2
Голы: Холанд, 30 - 0:1, Холанд, 90 - 0:2
"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Клостерманн (Адамс, 46), Мукиеле, Анхелиньо, Форсберг (Конате, 75), Кампль (Айдара, 70), Забитцер (Ольмо, 39), Хальстенберг, Вернер (Нкунку, 70), Шик.
"Боруссия" Д: Бюрки, Морей (Санчо, 78), Хуммельс, Пишчек, Геррейру (Загаду, 90), Витцель, Джан, Брандт, Рейна (Балерди, 81), Азар (Шульц, 90), Холанд.
"Хоффенхайм" - "Унион Берлин" 4:0
Голы: Бебу, 11 - 1:0, Крамарич, 39 - 2:0, Даббур, 45 - 3:0, Баумгартнер, 68 - 4:0
"Фортуна" - "Аугсбург" 1:1
Голы: Нидерлехнер, 10 - 0:1, Хеннингс, 25 - 1:1
"Герта" - "Байер" 2:0
Голы: Матеус Кунья, 22 - 1:0, Лукебакио, 54 - 2:0
"Майнц" - "Вердер" 3:1
Голы: Квайсон, 25 - 1:0, Боэтиюс, 30 - 2:0, Осако, 58 - 2:1, Фернандеш, 85 - 3:1
"Шальке" - "Вольфсбург" 1:4
Голы: Вегорст, 16 - 0:1, Вегорст, 56 - 0:2, Мбабу, 58 - 0:3, Жоао Виктор, 69 - 0:4, Матондо, 70 - 1:4
"Кельн" - "Айнтрахт" 1:1
Голы: Кайнц (пен), 45 - 1:0, Дост, 72 - 1:1
"Падерборн" - "Боруссия" М 1:3
Голы: Херрманн, 4 - 0:1, Михель, 53 - 1:1, Штиндль (пен), 55 - 1:2, Штиндль, 73 - 1:3
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20