"Боруссия" обыграла "Рому", "Истанбул Башакшехир" разгромил "Вольфсберг"
"Рома" проиграла "Боруссии" в 4-м туре Лиги Европы. В другой встрече группы "Истанбул ББ" разгромил "Вольфсберг".
"Боруссия М" - "Рома" - 2:1 (1:0)
Голы: Фасио, 35 (в свои ворота) - 1:0, Фасио, 64 - 1:1, Тюрам, 90+5 - 2:1.
"Боруссия М": Зоммер, Вендт (Бенсебаини, 85), Янчке (Хофманн, 28), Гинтер, Эльведи, Лайнер, Штиндль, Закария, Бенеш, Нойхаус (Плеа, 73), Тюрам.
"Рома": Пау Лопес, Коларов, Фасио, Сантон, Смоллинг, Манчини (Диавара, 58), Пасторе (Перотти, 80), Верету, Дзаньоло (Дженгиз Юндер, 76), Джеко, Клайверт.
"Вольфсберг" - "Истанбул Башакшехир" - 0:3 (0:0)
Голы: Вишча, 73 (с пенальти) - 0:1, Кривелли, 84 - 0:2, Кривелли, 87 - 0:3.
"Вольфсберг": Кофлер, Рнич, Шмиц, Золльбауэр, Новак, Линдль, Рицмайер, Шмид, Ляйтгеб (М.Голльнер, 88), Вайссман, Ньянгбо (Шмидт, 81).
"Истанбул Башакшехир": Гюнок, Шкртел, Клиши, Жуниор Кайсара, Понк, Мехмет Топал, Вишча, Окечукву (Элиа, 90), Беркай Озджан (Арда Туран, 80), Гульбраннсен (Бехич, 89), Кривелли.
Положение команд в группе J: "Истамбул" - 7, "Боруссия" - 6, "Рома" - 5, "Вольфсберг" - 4.
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|4
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|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0