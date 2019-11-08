"Боруссия" обыграла "Рому", "Истанбул Башакшехир" разгромил "Вольфсберг"

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"Боруссия" обыграла "Рому", "Истанбул Башакшехир" разгромил "Вольфсберг"

"Рома" проиграла "Боруссии" в 4-м туре Лиги Европы. В другой встрече группы "Истанбул ББ" разгромил "Вольфсберг".

"Боруссия М" - "Рома" - 2:1 (1:0)

Голы: Фасио, 35 (в свои ворота) - 1:0, Фасио, 64 - 1:1, Тюрам, 90+5 - 2:1.

"Боруссия М": Зоммер, Вендт (Бенсебаини, 85), Янчке (Хофманн, 28), Гинтер, Эльведи, Лайнер, Штиндль, Закария, Бенеш, Нойхаус (Плеа, 73), Тюрам.

"Рома": Пау Лопес, Коларов, Фасио, Сантон, Смоллинг, Манчини (Диавара, 58), Пасторе (Перотти, 80), Верету, Дзаньоло (Дженгиз Юндер, 76), Джеко, Клайверт.

"Вольфсберг" - "Истанбул Башакшехир" - 0:3 (0:0)

Голы: Вишча, 73 (с пенальти) - 0:1, Кривелли, 84 - 0:2, Кривелли, 87 - 0:3.

"Вольфсберг": Кофлер, Рнич, Шмиц, Золльбауэр, Новак, Линдль, Рицмайер, Шмид, Ляйтгеб (М.Голльнер, 88), Вайссман, Ньянгбо (Шмидт, 81).

"Истанбул Башакшехир": Гюнок, Шкртел, Клиши, Жуниор Кайсара, Понк, Мехмет Топал, Вишча, Окечукву (Элиа, 90), Беркай Озджан (Арда Туран, 80), Гульбраннсен (Бехич, 89), Кривелли.

Положение команд в группе J: "Истамбул" - 7, "Боруссия" - 6, "Рома" - 5, "Вольфсберг" - 4.

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