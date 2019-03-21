"Боруссия" оценила 18-летнего Санчо в 100 миллионов

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"Боруссия" оценила 18-летнего Санчо в 100 миллионов

Дортмундская "Боруссия" рассматривает вариант с продажей хавбека Джейдона Санчо.

Как сообщает Mirror, "шмели" оценили 18-летнего англичанина в 100 миллионов евро. Ранее интерес к игроку проявлял "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что в случае ухода Санчо, "Боруссия" на замену попробует подписать Каллума Хадсона-Одои из "Челси".

Напомним, что "Боруссия" купила Санчо у "Манчестер Сити" всего за 8 миллионов евро.

В этом сезоне на счету игрока 9 голов и 17 ассистов в 35 играх.

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