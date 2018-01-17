"Боруссия" оценивает Обамеянга в 70 миллионов евро

Габонский нападающий "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг официально потребовал продать его в другой клуб, сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб готов расстаться с футболистом, но хочет получить за него не менее 70 миллионов евро.

Интерес к форварду проявляют "Арсенал" и "Гуанчжоу Эвергранд".

В этом сезоне 28-летний Обамеянг провел за "Боруссию" 23 матча и забил 21 гол.

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