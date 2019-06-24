"Боруссия" оформила трансфер Матса Хуммельса! В теории, он может стать решающим аргументом в борьбе за чемпионство

В течении последних дней футбольный мир обсуждает еще одну жаркую тему: Матс Хуммельс вернулся в "Боруссию" из "Баварии". Первое, что все начали обсуждать – это далеко не игровые и карьерные перспективы, а тот факт, что Хуммельс напоминает мячик от пинг-понга, который метается от "Боруссии" к "Баварии". Да, в каждом клубе центральный защитник побывал дважды. Сначала он воспитывался в академии мюнхенцев, но решил уйти оттуда сразу же после проваленных шансов заиграть в основе. Юрген Клопп – тогда еще главный тренер "шмелей" – поверил в этого молодого парня и буквально за 3 года сделал из него одного из лучших оборонительных футболистов Германии, а по совместительству и мира. Теперь все ждут возвращение в "Боруссию" еще и Левандовского, но пока это обсуждается на уровне научной фантастики. Мы же со своей стороны хотим отбросить подобные разговоры и порассуждать, что же даст этот трансфер Дортмунду. Ведь пока все смотрят в сторону мадридского "Реала" и его самых дорогих приобретений, "Боруссия" вышла на второе место в списке самых тратящих клубов мира в это трансферное окно. А Хуммельс – это один из самых нужных и топовых трансферов. Редакция Soccernews объясняет почему.

Оборона – это одна из главных проблем, которую Люсьен Фавр так и не смог решить по ходу текущего сезона. Наставник "шмелей" перепробовал более 10 разных вариаций защитной линии и так и не нашел оптимального варианта. Конечно, много проблем было из-за травм, но эта причина не основная. Фундаментом проблем является то, что основным центральным защитникам "Боруссии" – Диалло, Аканджи и Загаду – 23, 23 и 20 лет соответственно. Такой молодой линии защиты не найдешь ни в одном топ-клубе Европы. Да, если посмотреть на средний возраст всех центральных, то он немного выше за счет 29-летнего Топрака. Но его опыт в текущем сезоне пригодился лишь в 15 неполных матчах. По итогу, "Боруссия" 44 гола в 34 матчах Бундеслиги (в среднем 1,3 мяча за игру) и это худший результат за последние годы. Интересно, что это даже хуже, чем в сезоне 2014/2015, когда "шмели" в последний год Клоппа укатились на 7 строчку чемпионата. Тогда мяч побывал в воротах 42 раза. Оборона – это главная причина, по которой "Боруссия" не взяла чемпионство уже в первом игровом году при Фавре, ведь атака у команды выдалась результативной – 81 гол в 34 матчах.

Хуммельс – это далеко не первый футболист, который возвращается в Дортмунд после командировки в другой клуб. Ранее "шмели" уже возвращали себе Кагаву, Гётце и Шахина. И, что интересно, каждый из них приносил клубу хоть и незначительные, но все же деньги. За Гётце удалось выручить 15 млн евро, за Кагаву – 8 млн евро, за Шахина – 2 млн евро. Хуммельс является единственным игроком, на трансфере которого Дортмунд не выиграл. Более того, если посмотреть на данные ведущих немецких изданий, то получится, что "Боруссия" осталась в минусе на целых 8 млн евро. Так что очевидно, что немца подписали не для эффектного возвращения. На него будут рассчитывать, как на основного футболиста. Чем же он может помочь? В первую очередь, нужно разбавить молодой коллектив. Вряд ли Топрак сможет выйти на принципиально новый уровень уже в следующем сезоне, так что Фавру просто необходимо создать такую линию обороны, где рядом с молодым футболистом будет играть опытный ментор. В 90% случаев подобное сочетание работает в разы лучше, чем 2 молодых или 2 очень опытных футболиста (вспомните "Аякс" образца ушедшего сезона). Вторая причина – "Борусии" катастрофически не хватает надежности наверху. Основные центральные защитники – Диалло, Аканджи и Загаду – продемонстрировали количество выигранных верховых единоборств в диапазоне от 53 до 59 за сезон. То есть в среднем не более 1,5 за матч. Не удивительно, что при таких показателях 9 из своих 44 мячей "шмели" пропустили после стандартов. В "Баварии" эта цифра намного скромнее – всего 2, и Хуммельс сыграл большую роль в этом – немец выиграл 93 верховых единоборства.

Говоря о Хуммельсе, нельзя не вспомнить такой компонент, как атакующая игра. Не стоит забывать, что Фавр славится своим "билд-апом", то есть таким построением игры, где атакующие действия начинаются еще в обороне. Матс обладает качеством, которое не особо развито у других центральных защитников "шмелей" – длинный пас и умение сыграть головой. Дело в том, что по ходу сезона, несмотря на свои впечатляющие цифры в атаке, "Боруссия" имела огромные проблемы, когда дело доходило до игры с командами, предпочитающими садится в нижний блок и плотно обороняться по ходу всего поединка. Хуммельс может разнообразить стандартную тактику контроля мяча и неожиданных навал. Во-первых, немец умеет отдать такую точную передачу верхом, которая обрезала бы многих защитников и давала бы форвардам выбежать на оперативный простор. Для такой игры нужна атакующая скорость, который "Боруссии" не занимать. Брандт, Азара и Санчо имеют просто космическое ускорение по флангу. Второй важный аспект атакующей игры Хуммельса – это завершение стандартов. За времена выступлений в "Баварии" Матс положил 7 голов после удара головой (из 8). Очевидно, что этот навык поможет "шмелям" в момент, когда стандарты станут единственным оружием, или когда очень нужна навала на последних минутах поединка.

А теперь давайте посмотрим на еще одну сторону медали. Не стоит забывать, что "Бавария" продает одного из лучших и самых опытных защитников чемпионата. Можно многое говорить об игре Хуммельса в первой части сезона, или о том, что мюнхенский клуб хорошенько закупился на трансферном рынке (Павар и Эрнандес должны заиграть в центре обороны), но продажа Хуммельса все равно кажется рискованной. Во-первых, все игроки, куплены "Баварией", являются достаточно молодыми, так что количество их игрового опыта несопоставимо с опытом Хуммельса. От этого могут возникнуть проблемы с адаптацией и на первых парах оборона "Баварии" может напоминать решето. Во-вторых, у мюнхенцев реально не осталось опытных игроков, которые могли бы подправить ситуацию "в случае чего". Боатенг? Немец уже год не играет на высоком уровне, так что не факт, что он как-то поправит свою отвратительную форму в следующем игровом году. Да и если верить немецким СМИ, от него тоже не прочь избавиться. Что ж, посмотрим на битву Ковача и Фавра! Аргументы в пользу второго достаточно убедительны.

Игорь Малиенко | soccernews.ru