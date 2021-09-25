"Боруссия" определила ещё одного кандидата на замену Холанду
Фото инстаграм Антони Марсьяля
Дортмундская "Боруссия" изучает вариант с подписанием нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля.
По информации 90min, в немецком клубе считают, что 25-летний француз может стать заменой для Эрлинга Холанда.
Ранее сообщалось, что форвард "красных дьяволов" также интересен лондонскому "Тоттенхэму", который готов обменять его на Танги Ндомбеле.
Рыночная стоимость Марсьяля оценивается в 45 миллионов евро. В этом сезоне он сыграл 6 матчей за "МЮ".
Не пропустите: "Боруссия" может заменить Холанда победителем Евро-2020. | http://soccernews.ru
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