"Боруссия" определила ещё одного кандидата на замену Холанду

Теги манчестер юнайтедборуссия дортмундантони марсьяльэрлинг холандтрансферы

"Боруссия" определила ещё одного кандидата на замену Холанду

Фото инстаграм Антони Марсьяля

Дортмундская "Боруссия" изучает вариант с подписанием нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля.

По информации 90min, в немецком клубе считают, что 25-летний француз может стать заменой для Эрлинга Холанда.

Ранее сообщалось, что форвард "красных дьяволов" также интересен лондонскому "Тоттенхэму", который готов обменять его на Танги Ндомбеле.

Рыночная стоимость Марсьяля оценивается в 45 миллионов евро. В этом сезоне он сыграл 6 матчей за "МЮ".

Не пропустите: "Боруссия" может заменить Холанда победителем Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Жирков ответил на вопрос о возвращении в сборную России

Жирков ответил на вопрос о возвращении в сборную России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов