"Боруссия" определила ещё одного кандидата на замену Холанду

Фото инстаграм Антони Марсьяля

Дортмундская "Боруссия" изучает вариант с подписанием нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля.

По информации 90min, в немецком клубе считают, что 25-летний француз может стать заменой для Эрлинга Холанда.

Ранее сообщалось, что форвард "красных дьяволов" также интересен лондонскому "Тоттенхэму", который готов обменять его на Танги Ндомбеле.

Рыночная стоимость Марсьяля оценивается в 45 миллионов евро. В этом сезоне он сыграл 6 матчей за "МЮ".

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