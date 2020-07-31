"Боруссия" определилась с ещё одним кандидатом на замену Санчо

Дортмундская "Боруссия" продолжает поиск нового флангового нападающего на случай ухода из клуба Джейдона Санчо.

Ранее сообщалось, что "шмели" рассматривает кандидатуру Жонатана Иконе из "Лилля".

Теперь же, по информации Bild, в шорт-лист попал ещё один игрок - вингер "Лиона" Мемфис Депай.

В этом сезоне 26-летний голландец забил 14 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах. Его рыночная стоимость - 44 миллиона евро.

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