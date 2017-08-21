"Боруссия" определилась с заменой для Дембеле

Теги боруссия дортмундбордоусман дембеле

"Боруссия" определилась с заменой для ДембелеДортмундская "Боруссия" определилась с заменой для своего вингера Усмана Дембеле, который уже в ближайшее время может стать игроком каталонской "Барселоны".

Как информирует FootMercato, в сферу интересов "шмелей" попал 20-летний игрок атакующего плана французского "Бордо" Малкон. Немецкий клуб уже связывался с окружением футболиста на предмет возможного перехода, однако официального предложения по бразильцу "Боруссия" пока еще не делала.

Напомним, Ватцке оценил значимость "Барселоны" для Дембеле. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 2-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 2-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 1 3
2 Бавария Мюнхен 1 3
3 Герта 1 3
4 Шальке 1 3
5 Ганновер 96 1 3
6 Боруссия Менхенгладбах 1 3
7 Гамбург 1 3
8 Хоффенхайм 1 3
9 Айнтрахт Франкфурт 1 1
10 Фрайбург 1 1
11 Аугсбург 1 0
12 Кельн 1 0
13 Майнц 05 1 0
14 Вердер Бремен 1 0
15 Байер Леверкузен 1 0
16 РБ Лейпциг 1 0
17 Штутгарт 1 0
18 Вольфсбург 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов