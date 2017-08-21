"Боруссия" определилась с заменой для Дембеле

Дортмундская "Боруссия" определилась с заменой для своего вингера Усмана Дембеле, который уже в ближайшее время может стать игроком каталонской "Барселоны".

Как информирует FootMercato, в сферу интересов "шмелей" попал 20-летний игрок атакующего плана французского "Бордо" Малкон. Немецкий клуб уже связывался с окружением футболиста на предмет возможного перехода, однако официального предложения по бразильцу "Боруссия" пока еще не делала.

Напомним, Ватцке оценил значимость "Барселоны" для Дембеле. | soccernews.ru