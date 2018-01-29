"Боруссия" определилась с заменой для Обамеянга
Дортмундская "Боруссия" определилась с заменой для нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, который близок к переходу в "Арсенал".
Как сообщает BBC, "шмели" хотят купить форварда "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Антони Модеста, который прошлым летом перебрался в Китай из клуба Бундеслиги "Кёльна".
Отметим, что "Боруссия" выручит от продажи Обамеянга от 63 до 68 миллионов евро.
Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" приобрела форварда "Барселоны". | http://soccernews.ru
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|М
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|20
|34
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|20
|34
|4
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|20
|33
|5
|РБ Лейпциг
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|32
|6
|Боруссия Дортмунд
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|8
|Аугсбург
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|Хоффенхайм
|20
|27
|10
|Ганновер 96
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|Герта
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|Вольфсбург
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|Штутгарт
|20
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|Майнц 05
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|20
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