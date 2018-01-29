"Боруссия" определилась с заменой для Обамеянга

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"Боруссия" определилась с заменой для Обамеянга

Дортмундская "Боруссия" определилась с заменой для нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, который близок к переходу в "Арсенал".

Как сообщает BBC, "шмели" хотят купить форварда "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Антони Модеста, который прошлым летом перебрался в Китай из клуба Бундеслиги "Кёльна".

Отметим, что "Боруссия" выручит от продажи Обамеянга от 63 до 68 миллионов евро.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" приобрела форварда "Барселоны". | http://soccernews.ru

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