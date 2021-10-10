"Боруссия" определилась с заменой Холанду

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"Боруссия" определилась с заменой ХоландуФото: инстаграм Адейеми/Автор неизвестен

Нападающий "РБ Зальцбурга" Карим Адейеми заинтересовал "Боруссию" Дортмунд.

Как сообщает издание AS со ссылкой на Bild, "шмели" видят в молодом форварде потенциальную замену норвежскому бомбардиру Эрлингу Холанду, если он покинет команду летом. Адейеми – главный кандидат на эту роль.

Отмечается, что даже в том случае, если Холанд не покинет стан немецкого клуба, "Боруссия" все равно постарается купить Адейеми.

В нынешнем сезоне австрийской Бундеслиги немец забил 8 голов в десяти матчах.

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