"Боруссия" определилась с заменой Холанду

Фото: инстаграм Адейеми/Автор неизвестен

Нападающий "РБ Зальцбурга" Карим Адейеми заинтересовал "Боруссию" Дортмунд.

Как сообщает издание AS со ссылкой на Bild, "шмели" видят в молодом форварде потенциальную замену норвежскому бомбардиру Эрлингу Холанду, если он покинет команду летом. Адейеми – главный кандидат на эту роль.

Отмечается, что даже в том случае, если Холанд не покинет стан немецкого клуба, "Боруссия" все равно постарается купить Адейеми.

В нынешнем сезоне австрийской Бундеслиги немец забил 8 голов в десяти матчах.

Также не пропустите: Семин поделился мнением о новом тренере "Локомотива". | http://soccernews.ru