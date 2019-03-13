"Боруссия" определился с трансферными целями на лето

Руководство дортмундской "Боруссии" рассказало, кого клуб хочет купить этим летом. Об этом сообщает Sport Bild.



По данным издания, клуб нацелился на нападающего "Байера" Юлиана Брандта и защитника "Герты" Никласа Штарка. За игроков "Боруссие" придется заплатить не больше 50 миллионов евро. Контракты игркоов заканчиваются в 2022 и 2021 годах. .



В текущем сезоне 22-летний Брандт участвовал в 24 играх, отметившись 4 голами и 9 ассистами. Штарк провёл 18 встреч в чемпионате Германии, забив 1 гол.

Не пропустите: "Шальке" устроил распродажу футболок после разгрома от "Манчестер Сити"| http://soccernews.ru