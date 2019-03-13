"Боруссия" определился с трансферными целями на лето
Руководство дортмундской "Боруссии" рассказало, кого клуб хочет купить этим летом. Об этом сообщает Sport Bild.
По данным издания, клуб нацелился на нападающего "Байера" Юлиана Брандта и защитника "Герты" Никласа Штарка. За игроков "Боруссие" придется заплатить не больше 50 миллионов евро. Контракты игркоов заканчиваются в 2022 и 2021 годах. .
В текущем сезоне 22-летний Брандт участвовал в 24 играх, отметившись 4 голами и 9 ассистами. Штарк провёл 18 встреч в чемпионате Германии, забив 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|57
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|57
|3
|РБ Лейпциг
|25
|46
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|46
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|43
|6
|Байер Леверкузен
|25
|42
|7
|Вольфсбург
|25
|39
|8
|Хоффенхайм
|25
|37
|9
|Вердер Бремен
|25
|36
|10
|Герта
|25
|35
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|31
|12
|Фрайбург
|25
|30
|13
|Майнц 05
|25
|30
|14
|Шальке
|25
|23
|15
|Аугсбург
|25
|22
|16
|Штутгарт
|25
|19
|17
|Ганновер 96
|25
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|25
|13