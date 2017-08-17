"Боруссия" опровергла скорое подписание "Барселоной" Дембеле

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"Боруссия" опровергла скорое подписание "Барселоной" ДембелеДортмундская "Боруссия" опровергла скорое подписание каталонской "Барселоной" своего вингера Усмана Дембеле, информирует El Muundo Deportivo.

Так, спортивный директор "шершней" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что "сине-гранатовые" все еще предпринимают попытки заполучить перспективного француза, однако сами переговоры по 20-летнему игроку пока не продвинулись ни на йоту.

Напомним, "Боруссия" потеряла своего ведущего вингера. | soccernews.ru

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