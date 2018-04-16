"Боруссия" опубликовала официальную информацию по травме Батшуайи

Дортмундская "Боруссия" опубликовала официальную информацию по травме форварда Миши Батшуайи.

"Батшуайи получил травму лодыжки в дерби против "Шальке" и, скорее всего, пропустит оставшуюся часть сезона. Его участие в составе сборной Бельгии на Чемпионате Мира в России всё ещё возможно. Выздоравливай, Миши!" - говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере "шмелей".

За "Боруссию" арендованный у "Челси" Батшуайи провёл 14 матчей, забил 9 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Батшуайи рискует пропустить ЧМ-2018. | http://soccernews.ru