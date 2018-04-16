"Боруссия" опубликовала официальную информацию по травме Батшуайи

Теги боруссия дортмундбельгиямиши батшуайи

"Боруссия" опубликовала официальную информацию по травме Батшуайи

Дортмундская "Боруссия" опубликовала официальную информацию по травме форварда Миши Батшуайи.

"Батшуайи получил травму лодыжки в дерби против "Шальке" и, скорее всего, пропустит оставшуюся часть сезона. Его участие в составе сборной Бельгии на Чемпионате Мира в России всё ещё возможно. Выздоравливай, Миши!" - говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере "шмелей".

За "Боруссию" арендованный у "Челси" Батшуайи провёл 14 матчей, забил 9 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Батшуайи рискует пропустить ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 32 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 32 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 30 75
2 Шальке 30 55
3 Байер Леверкузен 30 51
4 Боруссия Дортмунд 30 51
5 РБ Лейпциг 30 47
6 Хоффенхайм 30 46
7 Айнтрахт Франкфурт 30 46
8 Боруссия Менхенгладбах 30 40
9 Герта 30 39
10 Штутгарт 30 39
11 Аугсбург 30 37
12 Вердер Бремен 30 37
13 Ганновер 96 30 36
14 Вольфсбург 30 30
15 Майнц 05 30 30
16 Фрайбург 30 30
17 Гамбург 30 22
18 Кельн 30 21
Полная таблица

топ-5 тегов