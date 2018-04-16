"Боруссия" опубликовала официальную информацию по травме Батшуайи
Дортмундская "Боруссия" опубликовала официальную информацию по травме форварда Миши Батшуайи.
"Батшуайи получил травму лодыжки в дерби против "Шальке" и, скорее всего, пропустит оставшуюся часть сезона. Его участие в составе сборной Бельгии на Чемпионате Мира в России всё ещё возможно. Выздоравливай, Миши!" - говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере "шмелей".
За "Боруссию" арендованный у "Челси" Батшуайи провёл 14 матчей, забил 9 голов и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Батшуайи рискует пропустить ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Врубай VPN и подписывайся на канал Soccernews в Telegram
-
Зидан рассказал о проблеме антимадридизма
-
"Барселона" определилась с заменой Иньесте
-
Дюгарри в очередной раз раскритиковал Неймара
-
Бенитес прокомментировал возможность возглавить "Арсенал"
-
Бонуччи: "Для меня выигрыш "Ювентусом" Лиги Чемпионов в текущем сезоне был бы большим ударом"
-
"Барселона" готова заплатить 70 миллионов евро за игрока "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" готов удовлетворить финансовые запросы Роналду
-
ПСЖ готов расстаться с двумя своими бывшими лидерами
-
Караваев: "В Голландии смотрят на назначение Слуцкого позитивно"
-
Зидан прокомментировал травму Видаля
-
Перес и Зидан не могут согласовать будущее ведущего игрока "Реала"
-
"Манчестер Юнайтед" назвал "Реалу" цену на Де Хеа
-
Цаллагов пропустит матч с "Зенитом"
-
"Барселона" возобновила интерес к хавбеку "Тоттенхэма"
-
"Реал" выразил обеспокоенность по поводу судейства перед полуфиналами с "Баварией"
-
"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля
-
Краневиттер: "Попадание в Лигу Чемпионов станет для "Зенита" неплохим результатом"
-
Вырученные с продажи Хамеса средства, "Реал" планирует направить на покупку нового вратаря
-
В ПСЖ начали рассматривать вариант с продажей Неймара
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|75
|2
|Шальке
|30
|55
|3
|Байер Леверкузен
|30
|51
|4
|Боруссия Дортмунд
|30
|51
|5
|РБ Лейпциг
|30
|47
|6
|Хоффенхайм
|30
|46
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|46
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|40
|9
|Герта
|30
|39
|10
|Штутгарт
|30
|39
|11
|Аугсбург
|30
|37
|12
|Вердер Бремен
|30
|37
|13
|Ганновер 96
|30
|36
|14
|Вольфсбург
|30
|30
|15
|Майнц 05
|30
|30
|16
|Фрайбург
|30
|30
|17
|Гамбург
|30
|22
|18
|Кельн
|30
|21