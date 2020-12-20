"Боруссия" оштрафовала Тюрама на месячную зарплату за плевок в защитника "Хоффенхайма"
Спортивный директор менхенгладбахской "Боруссии" Макс Эберль рассказал, как клуб накажет нападающего Маркуса Тюрама за плевок в лицо игрока "Хоффенхайма" Штефана Поша.
"Мы провели беседу с Маркусом. Он извинился передо мной и клубом за свой поступок. Маркус разочарован, он уверяет, что плюнул в соперника неумышленно. Это произошло в пылу момента после того, как он несколько раз выругался на французском.
Он знает, что это ничего не изменит, что снимки говорят сами за себя, что удаление было справедливо. Однако я верю, что Маркус сделал это без умысла. Мы оштрафуем его в размере месячной зарплаты. Также Маркус предложил позволить ему поучаствовать в общественных мероприятиях.
Маркус вчера извинился перед Пошем, "Хоффенхаймом", перед одноклубниками, тренерским штабом и болельщиками "Боруссии". Маркус совершил большую ошибку и будет за нее наказан. При этом он остается тем же человеком, которого мы знаем, и мы продолжим его поддерживать", - заявил Эберль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20