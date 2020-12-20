"Боруссия" оштрафовала Тюрама на месячную зарплату за плевок в защитника "Хоффенхайма"

Спортивный директор менхенгладбахской "Боруссии" Макс Эберль рассказал, как клуб накажет нападающего Маркуса Тюрама за плевок в лицо игрока "Хоффенхайма" Штефана Поша.

"Мы провели беседу с Маркусом. Он извинился передо мной и клубом за свой поступок. Маркус разочарован, он уверяет, что плюнул в соперника неумышленно. Это произошло в пылу момента после того, как он несколько раз выругался на французском.

Он знает, что это ничего не изменит, что снимки говорят сами за себя, что удаление было справедливо. Однако я верю, что Маркус сделал это без умысла. Мы оштрафуем его в размере месячной зарплаты. Также Маркус предложил позволить ему поучаствовать в общественных мероприятиях.

Маркус вчера извинился перед Пошем, "Хоффенхаймом", перед одноклубниками, тренерским штабом и болельщиками "Боруссии". Маркус совершил большую ошибку и будет за нее наказан. При этом он остается тем же человеком, которого мы знаем, и мы продолжим его поддерживать", - заявил Эберль.

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