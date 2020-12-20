"Боруссия" оштрафовала Тюрама на месячную зарплату за плевок в защитника "Хоффенхайма"

Теги боруссия менхенгладбахмаркус тюрамхоффенхайм

"Боруссия" оштрафовала Тюрама на месячную зарплату за плевок в защитника "Хоффенхайма"

Спортивный директор менхенгладбахской "Боруссии" Макс Эберль рассказал, как клуб накажет нападающего Маркуса Тюрама за плевок в лицо игрока "Хоффенхайма" Штефана Поша.

"Мы провели беседу с Маркусом. Он извинился передо мной и клубом за свой поступок. Маркус разочарован, он уверяет, что плюнул в соперника неумышленно. Это произошло в пылу момента после того, как он несколько раз выругался на французском.

Он знает, что это ничего не изменит, что снимки говорят сами за себя, что удаление было справедливо. Однако я верю, что Маркус сделал это без умысла. Мы оштрафуем его в размере месячной зарплаты. Также Маркус предложил позволить ему поучаствовать в общественных мероприятиях.

Маркус вчера извинился перед Пошем, "Хоффенхаймом", перед одноклубниками, тренерским штабом и болельщиками "Боруссии". Маркус совершил большую ошибку и будет за нее наказан. При этом он остается тем же человеком, которого мы знаем, и мы продолжим его поддерживать", - заявил Эберль.

Читайте также: "Боруссия" из Менхенгладбаха спасла матч на последних минутах. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны даты двух зимних сборов "Спартака"

Стали известны даты двух зимних сборов "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов