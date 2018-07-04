"Боруссия" отдала в аренду Пасслака
Дортмундская "Боруссия" в очередной раз отдала в аренду полузащитника Феликса Пасслака.
На официальном сайте "шмелей" сообщается, что 20-летний хавбек проведёт следующий сезон в английском "Норвиче".
Напомним, что в прошлом сезоне Пасслак выступал на правах аренды за "Хоффенхайм", сыграл 4 матча.
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|46
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|5
|Мидлсбро
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|Дерби Каунти
|46
|75
|7
|Престон Норт Энд
|46
|73
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|Миллуол
|46
|72
|9
|Брентфорд
|46
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|46
|57
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|Куинз Парк Рейнджерс
|46
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|17
|Ноттингем Форест
|46
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|Халл Сити
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|Бирмингем Сити
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|20
|Рединг
|46
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|Болтон Уондерерс
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|Барнсли
|46
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