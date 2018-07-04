"Боруссия" отдала в аренду Пасслака

Дортмундская "Боруссия" в очередной раз отдала в аренду полузащитника Феликса Пасслака.

На официальном сайте "шмелей" сообщается, что 20-летний хавбек проведёт следующий сезон в английском "Норвиче".

Напомним, что в прошлом сезоне Пасслак выступал на правах аренды за "Хоффенхайм", сыграл 4 матча.

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