"Боруссия" отклонила первое предложение "МЮ" по Санчо. Клуб предложил 98 млн евро
Дортмундская "Боруссия" отклонила предложение "Манчестер Юнайтед" по игроку команды Джейдону Санчо. Об этом сообщает Bild.
По данным источника, "красные дьяволы" предложили за 20-летнего игрока 98 миллионов евро, однако эта сумма не устроила немецкий клуб. "Боруссия" готова отпустить вингера за 120 миллионов евро.
Мюнхенцы уверены, что в скором времени "МЮ" сделает новое предложение по футболисту.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18