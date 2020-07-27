"Боруссия" отклонила первое предложение "МЮ" по Санчо. Клуб предложил 98 млн евро

Дортмундская "Боруссия" отклонила предложение "Манчестер Юнайтед" по игроку команды Джейдону Санчо. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, "красные дьяволы" предложили за 20-летнего игрока 98 миллионов евро, однако эта сумма не устроила немецкий клуб. "Боруссия" готова отпустить вингера за 120 миллионов евро.

Мюнхенцы уверены, что в скором времени "МЮ" сделает новое предложение по футболисту.

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