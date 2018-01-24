"Боруссия" отклонила второе предложение "Арсенала" по Обамеянгу

Теги арсенал лондонборуссия дортмундпьер-эмерик обамеянг

"Боруссия" отклонила второе предложение "Арсенала" по ОбамеянгуДортмундская "Боруссия" отклонила второе предложение лондонского "Арсенала" по своему форварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

Как информирует BBC, за 28-летнего нападающего "канониры" готовы были заплатить 58 миллионов евро, однако такая сумма не устроила "шмелей", которые желают получить за габонца на 12 миллионов евро больше.

В нынешнем сезоне Обамеянг забил 21 мяч и сделал 3 результативные передачи в 23 играх за "Боруссию".

Напомним, "Арсенал" готов заплатить за Эванса и Обамеянга 85 миллионов евро. | soccernews.ru

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