"Боруссия" отклонила второе предложение "Арсенала" по Обамеянгу

Дортмундская "Боруссия" отклонила второе предложение лондонского "Арсенала" по своему форварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

Как информирует BBC, за 28-летнего нападающего "канониры" готовы были заплатить 58 миллионов евро, однако такая сумма не устроила "шмелей", которые желают получить за габонца на 12 миллионов евро больше.

В нынешнем сезоне Обамеянг забил 21 мяч и сделал 3 результативные передачи в 23 играх за "Боруссию".

Напомним, "Арсенал" готов заплатить за Эванса и Обамеянга 85 миллионов евро. | soccernews.ru