"Боруссия" отрицает скорый уход Санчо

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк прокомментировал слухи о возможном уходе Джейдона Санчо из клуба.

"Джейдон - часть нашей команды. Я разговаривал с футболистом и его агентом. Не заметил у Санчо желания уйти из клуба зимой", - приводит слова Цорка Sportsmole.

Ранее сообщалось, что "Боруссия" хочет продать Санчо в январе, из-за того, что агент футболиста уже начал готовить почву для ухода футболиста.

В этом сезоне на счету Санчо 6 забитых голов и 9 ассистов в 18 играх.

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