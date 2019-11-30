"Боруссия" отрицает скорый уход Санчо

1 Теги боруссия дортмундджейдон санчо

"Боруссия" отрицает скорый уход Санчо

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк прокомментировал слухи о возможном уходе Джейдона Санчо из клуба.

"Джейдон - часть нашей команды. Я разговаривал с футболистом и его агентом. Не заметил у Санчо желания уйти из клуба зимой", - приводит слова Цорка Sportsmole.

Ранее сообщалось, что "Боруссия" хочет продать Санчо в январе, из-за того, что агент футболиста уже начал готовить почву для ухода футболиста.

В этом сезоне на счету Санчо 6 забитых голов и 9 ассистов в 18 играх.

Читайте также: Санчо выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

В Челси , мой друг!

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 29 ноября

Главные новости дня: 29 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 12 25
2 Шальке Шальке 13 25
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 12 24
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 12 24
5 Фрайбург Фрайбург 12 22
6 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 12 20
7 Вольфсбург Вольфсбург 12 20
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 12 20
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 12 19
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 12 17
11 Унион Берлин Унион Берлин 13 16
12 Аугсбург Аугсбург 12 13
13 Майнц 05 Майнц 05 12 12
14 Вердер Бремен Вердер Бремен 12 11
15 Герта Герта 12 11
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 12 11
17 Кельн Кельн 12 7
18 Падерборн Падерборн 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов