"Боруссия" озвучила стоимость Торгана Азара

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"Боруссия" озвучила стоимость Торгана Азара

Менхенгладбахская "Боруссия" озвучила стоимость полузащитника Торгана Азара.

Как сообщает Foot Mercato, клуб оценивает 25-летнего бельгийца в 20 миллионов евро.

Интерес к Азару проявляют "Рома" и "Севилья".

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