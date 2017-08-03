"Боруссия" озвучила стоимость Усмана Дембеле

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"Боруссия" озвучила стоимость Усмана Дембеле

Дортмундская "Боруссия" озвучила трансферную стоимость вингера Усмана Дембеле, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "шмели" готовы начать переговоры о продаже 20-летнего француза, если потенциальный покупатель предложит 100 миллионов евро.

Напомним, что в контракте Дембеле с "Боруссией" не прописана сумма отступных. На футболиста претендуют "Барселона", "Реал" и "Арсенал". 

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