"Боруссия" озвучила "Вест Хэму" стоимость Ярмоленко

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"Боруссия" озвучила "Вест Хэму" стоимость Ярмоленко

Дортмундская "Боруссия" озвучила "Вест Хэму" стоимость полузащитника Андрея Ярмоленко.

"Шмели" требуют за 28-летнего украинца 25 миллионов евро, а также включения в сделку трёх миллионов в качестве бонусов.

"Молотобойцы", в свою очередь, настаивают на своём первоначальном предложении в размере 22 миллионов евро плюс бонусы.

Не пропустите: Определена дата медосмотра Ярмоленко в "Вест Хэме". | http://soccernews.ru

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