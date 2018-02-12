"Боруссия" планирует выкупить Батшуайи

Дортмундская "Боруссия" раздумывает над покупкой форварда "Челси" Миши Батшуайи.

Как сообщает Daily Star, боссы "шмелей" впечатлены игрой форварда, который за два матча забил три гола.

Напомним, что Батшуайи играет за "Боруссию" на правах аренды до конца сезона.

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