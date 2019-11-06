"Боруссия" победила "Интер", проиграв первый тайм 0:2

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"Боруссия" победила "Интер", проиграв первый тайм 0:2

"Интер" дортмундской "Боруссии" в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Миланский клуб во втором тайме забил два безответных гола, однако после перерыва "Боруссия" отыгралась за двадцать минут и на 77-й минуте забила решающий третий гол в матче.

"Боруссия" - "Интер" - 3:2 (0:2)

Голы: Мартинес, 5 - 0:1, Весино, 40 - 0:2, Хакими, 51 - 1:2, Брандт, 64 - 2:2, Хакими, 77 - 3:2.

"Боруссия Д": Бюрки, Аканджи, Хуммельс, Хакими, Шульц, Гетце (Пако Алькасер, 64), Вайгль, Азар (Геррейру, 88), Витцель, Брандт, Санчо (Пишчек, 82)

"Интер": Ханданович, Годин, Шкриньяр, де Врей, Бираги (Лазаро, 66), Кандрева, Барелла, Весино (Сенси, 68), Брозович, Мартинес, Лукаку (Политано, 73).

27 ноября "Боруссия" сыграет на "Камп Ноу" с "Барселоной", а "Интер" встретится со "Славией" в рамках 5-го тура Лиги Чемпионов.

Таким образом, "Боруссия" с 7 баллами занимает 2 место в турнирной таблице группы F, у "Интера" 4 очка и 3 позиция.

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