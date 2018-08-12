"Боруссия" победила "Лацио" в товарищеском матче

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"Боруссия" победила "Лацио" в товарищеском матче

Дортмундская "Боруссия" в товарищеском матче добилась победы над "Лацио". Единственный гол в самом начале матча забил Марко Ройс.

"Боруссия" (Германия) - "Лацио" (Италия) - 1:0 (1:0)
Гол: Ройс, 6 - 1:0

"Боруссия": Бюрки, Диалло, Аканджи, Пищек, Шмельцер (Витсель, 74), Делейни (Загаду, 75), Гетце (Санчо, 80), Ройс, Дауд (Шахин, 88), Пулишич, Ларсен (Вольф, 75)

"Лацио": Стракоша, Уоллес (Рамос, 46), Ачерби, Раду (Баштуш, 84), Дурмиси (Касерес, 46), Марушич (Баста, 75), Пароло, Бадель (Корреа, 74), Милинкович-Савич (Жордау, 84), Альберто (Катальди, 74), Иммобиле (Кайседо, 84)

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