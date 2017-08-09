"Боруссия" подняла цену за Дембеле до 150 миллионов евро

Теги боруссия дортмундбарселонаусман дембеле

"Боруссия" подняла цену за Дембеле до 150 миллионов евро

Дортмундская "Боруссия" не собирается продавать французского нападающего Усмана Дембеле, сообщает sport.es.

По сведениям издания, немецкий клуб готов рассмотреть предложения о продаже форварда не менее, чем за 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что купить 20-летнего Дембеле хочет "Барселона", которая предлагает за него 70 миллионов и бонусы.

Не пропустите: Защитник молодежной команды дортмундской "Боруссии" намекнул на переход Дембеле в "Барселону". | http://soccernews.ru

комментарии
Дмитрий

Что и требовалось доказать. Все знают, что бабки есть и есть нехеровая потребность и будут качать этих каталонских делков по полной! Ну если идиоты, то значит так и надо с ними.

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