"Боруссия" подняла цену за Дембеле до 150 миллионов евро

Дортмундская "Боруссия" не собирается продавать французского нападающего Усмана Дембеле, сообщает sport.es.

По сведениям издания, немецкий клуб готов рассмотреть предложения о продаже форварда не менее, чем за 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что купить 20-летнего Дембеле хочет "Барселона", которая предлагает за него 70 миллионов и бонусы.

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