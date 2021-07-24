"Боруссия" подписала Дониэлла Малена

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"Боруссия" подписала Дониэлла МаленаФото: твиттер BVB Newsblog/Автор неизвестен

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, нападающий сборной Нидерландов Дониэлл Мален стал игроком дортмундской "Боруссии".

По информации источника, "шмели" заплатят ПСВ за трансфер форварда около 30 миллионов евро.

 Игрок подпишет соглашение рассчитанное до 2026 года, а зарплата игрока будет расти из года в год.

Официально о трансфере объявят в течении недели.

В прошедшем сезоне Мален сыграл 32 матча за ПСВ в чемпионате Голландии, в которых забил 19 голов и отдал 8 голевых передач. 

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