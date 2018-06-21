"Боруссия" подписала нового вратаря

Теги боруссия дортмундвердер бремен

"Боруссия" подписала нового вратаря

Дортмундская "Боруссия" на своём официальном сайте объявила о переходе вратаря Эрика Ольшлэгеля.

22-летний страж ворот, который являлся свободным агентом, заключил с "шмелями" однолетний контракт.

Последним клубом Ольшлэгеля был бременский "Вердер".

Не пропустите: "Боруссия" приняла решение по Батшуайи. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс для "лос тикос": Коста-Рика сразится с Бразилией во втором туре группы "Е"

Последний шанс для "лос тикос": Коста-Рика сразится с Бразилией во втором туре группы "Е"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов