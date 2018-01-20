"Боруссия" подтведила получение от "Арсенала" предложения по Обамеянгу

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"Боруссия" подтведила получение от "Арсенала" предложения по Обамеянгу

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о переговорах с "Арсеналом" по трансферу Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Могу подтвердить, что "Арсенал" сделал первое предложение по Обамеянгу. Сумму, которую сегодня предложили англичане, называть не будем" - приводит слова Ватцке Goal.com.

Напомним, что ранее Обамеянг был выведен из основного состава "Боруссии".

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