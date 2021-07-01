"Боруссия" подтвердила переход Санчо в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер Джейдона Санчо

Дортмундская "Боруссия" объявила о договорённости с "Манчестер Юнайтед" по трансферу Джейдона Санчо.

"Красные дьяволы" заплатят за английского вингера 85 миллионов евро + бонусы.

21-летний футболист подпишет контракт с новым клубом после прохождения медицинского обследования.

Санчо выступал за "Боруссию" с августа 2017 года, сыграл 137 матчей, забил 50 голов и сделал 64 ассиста.

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