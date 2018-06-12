"Боруссия" попросила "Арсенал" отложить трансфер Папастатопулоса

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"Боруссия" попросила "Арсенал" отложить трансфер Папастатопулоса

Дортмундская "Боруссия" попросила "Арсенал" отложить трансфер защитника Сократиса Папастатопулоса, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, "шмели" хотят закрыть сделку после 1 июля, когда начнётся следующий финансовый год. "Канониры", в свою очередь, готовы пойти навстречу и подождать.

Напомним, что клубы уже согласовали переход Папастатопулоса за 18 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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