"Боруссия" поставила "Манчестер Юнайтед" ультиматум по трансферу Санчо
Дортмундская "Боруссия" не намерена долго ждать предложений от "Манчестер Юнайтед" о приобретении вингера Джейдона Санчо.
По информации журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, "шмели" собираются выйти из переговоров, если сделка не будет оформлена до 10 августа.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб требует за звёздного англичанина 120 миллионов евро.
В текущем сезоне 20-летний Санчо сыграл за "Боруссию" 44 матча, забил 20 голов и сделал 20 ассистов. Контракт между сторонами рассчитан ещё на два года.
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