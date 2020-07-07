"Боруссия" поставила "Манчестер Юнайтед" ультиматум по трансферу Санчо

Теги манчестер юнайтедборуссия дортмундджейдон санчотрансферы

"Боруссия" поставила "Манчестер Юнайтед" ультиматум по трансферу Санчо

Дортмундская "Боруссия" не намерена долго ждать предложений от "Манчестер Юнайтед" о приобретении вингера Джейдона Санчо.

По информации журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, "шмели" собираются выйти из переговоров, если сделка не будет оформлена до 10 августа.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб требует за звёздного англичанина 120 миллионов евро.

В текущем сезоне 20-летний Санчо сыграл за "Боруссию" 44 матча, забил 20 голов и сделал 20 ассистов. Контракт между сторонами рассчитан ещё на два года.

Не пропустите: "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" ведут борьбу за 15-летнего защитника "Сошо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" подтвердил увольнение гендиректора Цорна

"Спартак" подтвердил увольнение гендиректора Цорна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов