"Боруссия" поставила ультиматум "Барселоне" по трансферу Дембеле

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"Боруссия" поставила ультиматум "Барселоне" по трансферу ДембелеДортмундская "Боруссия" поставила ультиматум каталонской "Барселоне" по трансферу своего вингера Усмана Дембеле.

Как информирует Bild, "шершни" сообщили "сине-гранатовым" о том, что они будут готовы выслушать предложения по своему футболисту в срок до 27-го августа, после чего немцы уже не будут рассматривать вариант с продажей француза. При этом снижать трансферную стоимость Дембеле "Боруссия" не намерена.

Напомним, "Боруссия" уже определилась с заменой для Дембеле. | soccernews.ru

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