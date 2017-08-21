"Боруссия" поставила ультиматум "Барселоне" по трансферу Дембеле
Дортмундская "Боруссия" поставила ультиматум каталонской "Барселоне" по трансферу своего вингера Усмана Дембеле.
Как информирует Bild, "шершни" сообщили "сине-гранатовым" о том, что они будут готовы выслушать предложения по своему футболисту в срок до 27-го августа, после чего немцы уже не будут рассматривать вариант с продажей француза. При этом снижать трансферную стоимость Дембеле "Боруссия" не намерена.
Напомним, "Боруссия" уже определилась с заменой для Дембеле. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|1
|3
|2
|Бавария Мюнхен
|1
|3
|3
|Герта
|1
|3
|4
|Шальке
|1
|3
|5
|Ганновер 96
|1
|3
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|1
|3
|7
|Гамбург
|1
|3
|8
|Хоффенхайм
|1
|3
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|1
|1
|10
|Фрайбург
|1
|1
|11
|Аугсбург
|1
|0
|12
|Кельн
|1
|0
|13
|Майнц 05
|1
|0
|14
|Вердер Бремен
|1
|0
|15
|Байер Леверкузен
|1
|0
|16
|РБ Лейпциг
|1
|0
|17
|Штутгарт
|1
|0
|18
|Вольфсбург
|1
|0